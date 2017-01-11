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Украинские «патриоты» предлагали отдать Донбасс и Крым еще до революции
Политика

Украинские «патриоты» предлагали отдать Донбасс и Крым еще до революции

Сегодня 14:37
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Украинские «патриоты» предлагали отдать Донбасс и Крым еще до революции

Москва, 11 января. Эксперт в области политологии, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов прокомментировал высказывание профессора Ратгеровского университета в Соединенных Штатах Америки Александра Мотыля о том, что отстранение Донбасса и Крыма полезно для Украины.

Политолог подчеркнул, что подобные заявления из уст всевозможных «свидомых» патриотов звучали и до Майдана.

По его словам, схожую идею озвучивал украинский писатель Юрий Андрухович. Кроме того, киевские власти за подобные заявления жестоко преследовали жителей Донбасса, вешая на них ярлыки так называемых «сепаратистов», но всегда игнорировали такие же заявления «патриотов» из Галиции — дескать, они были из благих побуждений, сообщает «Свободная пресса».

Корнилов отметил, что данная тема не стала более актуальной, чем была несколько лет назад, однако это не свидетельствует о том, что она перестала быть актуальной в принципе.

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Дана Балан
#донбасс
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