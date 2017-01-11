Беспокойный Север: откажется ли Трамп от вражды с КНДР

Власти КНДР не придают значения тому, кто именно войдет в состав новой администрации США, однако для Пхеньяна важно, будет ли готова команда президента Дональда Трампа отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи, сообщил посол КНДР в России Ким Хён Чжун. Если все сложится хорошо, то есть шанс на восстановление отношений между этими странами, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

«Для нас не важно, кто станет президентом США. Самое главное, будет ли новая администрация продолжать враждебную политику по отношению к КНДР, которую мы называем анахронической, или откажется от нее. США являются главным виновником нашего ядерного вооружения, мы развиваем ракетные технологии из-за угрозы со стороны США», — подчеркнул северокорейский дипломат.

По его же словам, именно военное, политическое и экономическое давление, а также постоянно усиливающиеся санкции в отношении Пхеньяна превратили КНДР в военную державу, которая может в любой момент нанести ракетно-ядерный удар по Соединенным Штатам.

«Да, есть Дональд Трамп, но есть и большая политическая прослойка, которая к Северной Корее относится крайне негативно. Большое значение в формировании внешней политики США играет идеология распространения демократии по всему миру и борьба за права человека. Соответственно, Северная Корея, где нарушаются права человека и демократия отсутствует как вид, является исконным врагом США. И очень большое количество американских политиков искренне уверены в том, что КНДР — это ад на земле, который необходимо уничтожить. В этих условиях смена администрации вряд ли приведет к смене парадигмы, так как северокорейскому режиму тоже необходимо меняться. Но мы все реалисты и понимаем, что ни там, ни там никаких изменений не произойдет», — поясняет Ирина Ланцова.

Представитель КНДР отмечает, что для обеспечения безопасности на всем Корейском полуострове Вашингтону и Сеулу необходимо отказаться от проведения военных учений с привлечением ударной авиации, военно-морского флота и ядерных сил.

«Если администрация Трампа будет более прагматичной, как например команда Джорджа Буша во время его последнего срока, то сдвиги могут появиться. Напомним, с 2006 по 2008 год администрация Буша достаточно успешно взаимодействовала с КНДР, и именно тогда были достигнуты неплохие результаты, в том числе и по шестисторонним переговорам. Но, к сожалению, новая администрация Обамы все эти усилия свела на нет. И если Трампу удастся восстановить хотя бы этот механизм, то будет очень хорошо. Дело ведь в том, что в Конституции КНДР записано, что Северная Корея — ядерное государство, обладающее соответствующим оружием, и заставить их полностью отказаться от него не получится. Однако затормозить развитие этих технологий возможно, но только через переговоры. И вот как раз тут многое будет завесить от позиции новой администрации США», — заключила эксперт.

Ранее Известия сообщали, что официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что США не исключают введения новых санкций против КНДР в том случае, если Пхеньян продолжит разрабатывать свою ядерную программу.