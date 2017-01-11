МОК объяснил процедуру допуска россиян на Олимпиаду-2018

Москва, 11 января. Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о допуске россиян на Олимпийские игры 2018 года на основе итогов расследования двух комиссий организации, сообщили представители пресс-службы МОК.

Стало известно, что повлияет на решение МОК о допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Южной Корее.

«Что касается зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, МОК для координации действий были созданы две комиссии, — рассказали представители организации. — Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам шанс быть услышанными».

Как уточнили в пресс-службе МОК, на основе итогов расследований комиссий будут приняты все необходимые меры и санкции.

Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти заявил, что российских спортсменов нельзя допускать до зимней Олимпиады, передает Национальная служба новостей.