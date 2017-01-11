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Тапки Пугачевой ответили критикам новогодних передач
Общество

Тапки Пугачевой ответили критикам новогодних передач

Сегодня 14:37
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Тапки Пугачевой ответили критикам новогодних передач

Москва, 11 января. Алла Пугачева решила оригинальным способом ответить критикам, которым не понравились новогодние программы на российском телевидении.

Известная певица записала видеообращение, в котором фигурируют исключительно ее тапки.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Самое смешное желание — нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то — нет», — цитирует слова артистки издание «Свободная Пресса».

 

Живем дальше!!!Люблю вас!!!

A video posted by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on

Напомним, ранее стало известно, что более 30 тысяч россиян подписали интернет-петицию, авторы которой попросили главу Первого канала Константина Эрнста улучшить качество новогодних телешоу.

Читайте по теме: Противно смотреть: ЛДПР попросит Госдуму разобраться с «новогодними огоньками»

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Алексей Громов
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