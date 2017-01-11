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ЛНР выявила переброску в Донбасс украинских «Гвоздик» и «Акаций»
Новороссия

ЛНР выявила переброску в Донбасс украинских «Гвоздик» и «Акаций»

Сегодня 14:21
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ЛНР выявила переброску в Донбасс украинских «Гвоздик» и «Акаций»

Луганск, 11 января. Разведка Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала переброску в Донбасс дополнительной военной техники ВСУ, среди которой РСЗО «Град», гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, две 152-мм САУ «Акация» были выявлены в районе населенного пункта Попасная. Огневая позиция одной 122-мм САУ «Гвоздика» отмечена в населенном пункте Орехово. Оборудованные позиции, на которых размещены две 122-мм артиллерийские гаубицы Д-30, обнаружены в населенном пункте Троицкое. Размещение четырех замаскированных РСЗО БМ-21 «Град» отмечено в населенном пункте Мироновка, добавил майор.

Напомним, ранее заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские военные более 900 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР за последние сутки.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина #лнр
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