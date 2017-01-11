Курды окружают боевиков ИГ в районе Ракки

Ракка, 11 января. Курдские подразделения коалиции «Гнев Евфрата» завершают окружение боевиков ИГ около Ракки на севере Сирии.

После нескольких авиаударов, нанесенных ВВС США, курдские отряды пошли в наступление по сходящимся направлениям и сумели выбить боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) из нескольких населенных пунктов с северного и южного флангов. В результате этой операции боевики оказались практически блокированы в северо-западной части Евфрата. Под контролем террористов остался лишь узкий коридор около селения Айюдж. Курды намерены закрыть котел и полностью зачистить исламистов.