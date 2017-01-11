Володин на открытии сессии Госдумы строго напомнил депутатам об их обязанностях

Москва, 11 января. Сегодня в Москве под звуки государственного гимна началась весенняя сессия Госдумы России. Выступая на открытии первого заседания Думы в наступившем году, спикер Вячеслав Володин объявил эту сессию самой важной в работе нижней палаты российского парламента на несколько ближайших лет.

«Эта сессия — важнейший этап и фундамент нашей работы на все ближайшие годы», — заявил на первом пленарном заседании Володин.

В своей речи Володин напомнил российским депутатам о поручениях президента, касающихся задачи повышения эффективности парламента.

«Четкое выполнение парламентских процедур и правил, содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений — вот что должно стать приоритетным подходом в нашей работе», — подчеркнул спикер Государственной Думы.

Он обрисовал первоочередные задачи Госдумы на предстоящий год, отметив, что на рассмотрении Думы в настоящее время находится 2343 законопроекта.