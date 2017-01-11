Путин призвал прокуроров защищать бизнес от давления и проверок

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру защитить добросовестный бизнес от необоснованных проверок. Об этом президент завил в ходе торжественного заседания в честь 295-летия российской прокуратуры.

«Добросовестный, честный, прозрачный бизнес должен быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления», — пояснил Путин.

Президент призвал прокуроров уделить особое внимание данному вопросу. Кроме того, Владимир Путин заявил, что прокуратура должна незамедлительно реагировать на факты нарушения прав заключенных.