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Любителям татуировок угрожает рак — ученые
Общество

Любителям татуировок угрожает рак — ученые

Сегодня 14:08
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Любителям татуировок угрожает рак — ученые

Лондон, 11 января. Научные специалисты из Университета Брэдфорда определили, что татуировки несут вред здоровью человека.

По мнению британских ученых, татуировки могут стать причиной возникновения раковых опухолей. Основную опасность для человека представляют чернила, которыми тату-мастер и наносит росписи на тела любителей острых ощущений.

После того, как эксперты провели исследования на чернилах, оказалось, что в них содержатся канцерогены, которые отрицательно влияют на здоровье и увеличивают вероятность развития раковых заболеваний. Научные сотрудники подвергли анализу 21 вид чернил для татуировок, который чаще всего используют на сегодняшний день, 13 из них оказались очень опасны.

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Дана Балан
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