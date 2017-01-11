После освобождения Мосула от ИГ Турция не уйдет из Ирака

Анкара, 11 января. Власти Турции намерены сохранить свой военный контингент в Ираке после освобождения Мосула от боевиков «Исламского государства». Об этом в среду заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

«Присутствие наших военных в лагере Башика — необходимость. Как для Турции, так и для Ирака важно зачистить Мосул от «Исламского государства» и вернуть в Мосул спокойствие и безопасность», — отметил он.

Ышык добавил, что турецкие солдаты играют важную роль в борьбе с исламистами. После освобождения Мосула представители Турции и Ирака намерены сесть за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие действия. Напомним, что террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.