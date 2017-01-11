Эпидемия гриппа в России пошла на спад

Санкт-Петербург, 11 января. Со 2 по 8 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась во всех возрастных группах. Об этом свидетельствует статистика Петербургского НИИ гриппа Минздрава России.

По данным института, со 2 по 8 января количество российских городов, где превышен недельный эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению, сократилось до 24 по сравнению с аналогичным показателем прошлой недели. Как сообщает газета «Известия», географическое распространение заболевания в европейской части России характеризуется как широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке — как локальное.

Напомним, по состоянию на 3 января, в 35 российских субъектах были превышены недельные эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Чаще всего опасное заболевание подхватывали жители ЯНАО и Чувашии.

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