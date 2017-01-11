Курды не получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане из-за Турции

Париж, 11 января. Сирийские курды не получили приглашение на переговоры по Сирии в казахской Астане, заявил представитель партии «Демократический союз» Халед Ису, передает Agence France-Presse.

Принимавший в прошлом раунде переговоров в Астане представитель курдского «Демократического союза» Халед Ису заявил, что сирийских курдов не пригласили на будущие переговоры в Казахстане. «Нас в Астану не пригласили. Похоже, наше присутствие там нежелательно», — прокомментировал курдский партиец. По словам Ису, подобная ситуация связана с позицией Анкары, которая расценивает «Демократические союз» (партия запрещена в Турции как террористическая организация) и другие курдские силы в качестве незаконных группировок.