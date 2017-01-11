Алеппо: саперы ВС РФ обнаружили склад боевых ракет «умеренной оппозиции»

Алеппо, 11 января. Российским саперам удалось вскрыть заминированный склад боевиков «умеренной оппозиции» в восточной части сирийского Алеппо. С помощью специального оборудования и поисковых собак специалисты по разминированию смогли обезвредить сеть бомб, которые могли взорвать целый квартал.

На складе террористов было обнаружено большое количество ракет и кустарно изготовленных минометов. Уходя, боевики повсюду установили мины и ловушки для входящих в освобожденную восточную часть города войск и мирных жителей.

По данным источников Fars News, террористы оборудовали склады оружия в жилых домах, беспощадно изгоняя из помещений их жителей. Российские саперы продолжают операцию по разминированию в восточной части недавно освобожденного Алеппо.