Плотницкий пристыдил Порошенко за мелочность на переговорах по Донбассу

Луганск, 11 января. Власти ЛНР не будут столь мелочными как президент Украины Петр Порошенко, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

Плотницкий отметил, что президент Украины Петр Порошенко так и не выполнил своих обещаний открыть украинские банки в ЛНР, однако власти республики нашли способ осуществить оплату за поставки воды с Украины.

«Хотя, если быть еще более точным, то в бюджет Украины и в 2014, и в 2015, и в 2016 году было заложено подача сюда воды, заработной платы, пенсии для наших жителей, — обратил внимание Плотницкий. — Но вы понимаете, что этих денег наши жители не увидели. Если по-честному, то могли бы они и взаимозачет произвести. Но мы, в отличие от Порошенко, не будем столь мелочными».