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Путин призвал незамедлительно реагировать на нарушения прав заключенных
Россия

Путин призвал незамедлительно реагировать на нарушения прав заключенных

Сегодня 13:53
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Путин призвал незамедлительно реагировать на нарушения прав заключенных

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал безоговорочного соблюдения прав заключенных.

Помимо этого, глава российского государства призвал работников прокуратуры незамедлительно реагировать на нарушение российского законодательства.

Лидер РФ подчеркнул, что реакция прокуроров абсолютно всех уровней на нарушение закона, прав и свобод людей должна быть молниеносной и действенной.

Напомним, в начале декабря прошедшего года российский президент уже потребовал от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) регулярно и безоговорочно соблюдать все требования содержания заключенных.

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Дана Балан
#владимир путин
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