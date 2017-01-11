Плотницкий призвал Киев определиться: открытие КПП в Золотом или блокада ЛНР

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Луганск, 11 января. Луганская народная республика добивается первоочередного открытия пунктов пропуска в Станице Луганской и в Счастье. Об этом сообщил лидер ЛНР Игорь Плотницкий.

В ходе пресс-конференции в Луганске глава республики указал на противоречие в словах украинских властей, которые с одной стороны говорят о необходимости открытия новых пунктов пропуска, а с другой призывают к полной блокаде народных республик Донбасса.

«Поэтому, скажем так, мы договорились и отстаивали свою точку зрения, что основным пунктом пропуска должна у нас быть Станица Луганская, Счастье, и потом уже Золотое. И в этой же очередности мы и будем продвигаться», — сообщил Плотницкий.

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