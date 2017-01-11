Освобождение Ракки от ИГ назвали приоритетом во Франции

Париж, 11 января. В настоящее время наиболее приоритетной задачей для сил действующей в Сирии международной коалиции является освобождение из-под власти террористов «Исламского государства» крупного города Ракка. С таким заявлением выступила пресс-служба Елисейского дворца по итогам заседания Совета безопасности Франции.

В изданном по итогам заседания Совбеза коммюнике взятие Ракки названо «приоритетной задачей для нашей национальной безопасности». Кроме того, на встрече, проведенной под руководством президента Франсуа Олланда, выразили одобрение в связи с успешным наступление сил коалиции в Ираке.

Напомним, как передавала «Национальная служба новостей», в настоящий момент под сирийской Раккой продолжают действовать формирования «Демократических сил Сирии» (SDF), которые ведут наступление на позиции «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда). Боевые действия осложняются для SDF сильными контратаками исламистов.

Крупный город на севере Сирии был захвачен террористами в 2013 году и объявлен столицей «халифата» «Исламского государства».