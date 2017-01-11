Плотницкий: Вопрос о поставках воды в ЛНР с Украины решен

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Луганск, 11 января. Луганская народная республика и Украина решили вопрос о поставках воды, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«На самом деле вопрос принципиальный (по поставкам воды и их оплате. – Прим. ФАН) решен, и подача воды сейчас есть», — обратил он внимание.

Плотницкий констатировал, что ЛНР действительно получает воду с территории Украины, но подчеркнул, что республика готова оплачивать эти ресурсы. Он также заметил, что в дальнейшем ЛНР будет обеспечена собственной водой.

«Возможности для этого есть», — заверил глава ЛНР.

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