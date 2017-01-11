МИД РФ назвал условие снятие санкций с нового министра иностранных дел Канады

Москва, 11 января. Назначенная накануне главой МИД Канады Христя Фриланд находится в санкционном списке России, однако это не помешает ее встречам с представителями МИД РФ на международных площадках. Об этом сообщает источник в Министерстве иностранных дел России.

«Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальных лиц», — сообщил источник в комментарии РИА Новости.

По словам источника, новая глава МИД Канады может быть исключена из санкционного списка, однако это может произойти в случае отмены канадских санкций в отношении официальных лиц России.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что группа сенаторов США внесла законопроект, предлагающий введение санкций против лиц инвестирующих средства в добычу полезных ископаемых и гражданские ядерные проекты в России.