Путин: Реакция прокуроров на нарушение прав людей должна быть действенной

Москва, 11 января. Сотрудники прокуратуры должны незамедлительно реагировать на нарушения трудового законодательства, заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин.

На собрании в честь 295-летия прокуратуры Владимир Путин подчеркнул, что работники прокуратуры должны сделать акцент на соблюдении социального и трудового законодательства, особенно в вопросах начисления пенсий и пособий, а также оплаты труда. Президент потребовал от прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения законодательства и своевременно защищать права и свободы людей.