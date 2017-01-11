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Путин: Реакция прокуроров на нарушение прав людей должна быть действенной
Россия

Путин: Реакция прокуроров на нарушение прав людей должна быть действенной

Сегодня 14:02
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Путин: Реакция прокуроров на нарушение прав людей должна быть действенной

Москва, 11 января. Сотрудники прокуратуры должны незамедлительно реагировать на нарушения трудового законодательства, заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин.

На собрании в честь 295-летия прокуратуры Владимир Путин подчеркнул, что работники прокуратуры должны сделать акцент на соблюдении социального и трудового законодательства, особенно в вопросах начисления пенсий и пособий, а также оплаты труда. Президент потребовал от прокуроров незамедлительно реагировать на нарушения законодательства и своевременно защищать права и свободы людей.

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Алексей Громов
#владимир путин
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