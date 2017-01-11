FAN-TV Лента новостей
ДНР: попытка прорыва под Донецком стоила ВСУ семи бойцов
Новороссия

ДНР: попытка прорыва под Донецком стоила ВСУ семи бойцов

Сегодня 13:44
97

ДНР: попытка прорыва под Донецком стоила ВСУ семи бойцов

Донецк, 11 января. Военные ДНР отразили попытку киевских силовиков прорвать линию обороны к северу от Донецка минувшим вечером, сообщил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Минувшим вечером военные ВСУ попытались прорваться сквозь оборону ДНР, киевские силовики не прекращают обстрелы территории республики. Об этом рассказал на брифинге замкомандующего ДНР Эдуард Басурин. «Вчера командование ВСУ предприняло попытку захвата в районе Спартака наших позиций, — прокомментировал высокопоставленный силовик. — Подразделения армии ДНР отразили атаку и остановили противника».

По словам Басурина, украинские военные понесли потери, так, в результате попытки прорыва погибли двое солдат, еще пятеро получили ранения. Известно, что атака произошла 18:45 накануне вечером после массированного артобстрела. Три группы по десять украинских военных пытались прорваться через спартаковскую промзону.


 

 

 

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: химическое оружие в старом Алеппо, прогноз погоды от ИГ

Сегодня 13:39
117

ВКС РФ оборвали смех Клинтон: план США по использованию ИГ против Асада заглох

Сегодня 13:34
248

Самолет с детскими проблемами: зачем США направляют в Японию истребители F-35

Сегодня 13:30
122

А потом Порошенко поставит под ружье пенсионеров: зачем ВСУ мобилизуют офицеров запаса

Сегодня 13:11
383

Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке

Сегодня 12:31
365
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Володин на открытии сессии Госдумы строго напомнил депутатам об их обязанностях

14:15

Эпидемия гриппа в России пошла на спад

14:15

Любителям татуировок угрожает рак — ученые

14:08

Гендиректор «Почты России» остался без трех заместителей

14:06

Курды не получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане из-за Турции

14:06

Путин призвал прокуроров защищать бизнес от давления и проверок

14:05

Анкара назвала число связанных с ИГ иностранцев, находящихся в турецких тюрьмах

14:05

Плотницкий пристыдил Порошенко за мелочность на переговорах по Донбассу

14:04

Путин: Реакция прокуроров на нарушение прав людей должна быть действенной

14:02

Плотницкий: Вопрос о поставках воды в ЛНР с Украины решен

14:00

Освобождение Ракки от ИГ назвали приоритетом во Франции

14:00

После освобождения Мосула от ИГ Турция не уйдет из Ирака

13:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Володин на открытии сессии Госдумы строго напомнил депутатам об их обязанностях
Читать
Закрыть