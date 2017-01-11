ДНР: попытка прорыва под Донецком стоила ВСУ семи бойцов

Донецк, 11 января. Военные ДНР отразили попытку киевских силовиков прорвать линию обороны к северу от Донецка минувшим вечером, сообщил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Минувшим вечером военные ВСУ попытались прорваться сквозь оборону ДНР, киевские силовики не прекращают обстрелы территории республики. Об этом рассказал на брифинге замкомандующего ДНР Эдуард Басурин. «Вчера командование ВСУ предприняло попытку захвата в районе Спартака наших позиций, — прокомментировал высокопоставленный силовик. — Подразделения армии ДНР отразили атаку и остановили противника».

По словам Басурина, украинские военные понесли потери, так, в результате попытки прорыва погибли двое солдат, еще пятеро получили ранения. Известно, что атака произошла 18:45 накануне вечером после массированного артобстрела. Три группы по десять украинских военных пытались прорваться через спартаковскую промзону.



