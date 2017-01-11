Гендиректор «Почты России» остался без трех заместителей

Москва, 11 января. Сразу три заместителя генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова приняли решение уйти из ФГУП.

Речь идет о Родионе Шишкове (развитие госуслуг), Сергее Тимошине (операционное управление) и Татьяне Рябовой (кадровые вопросы). Кроме того, свой пост может якобы покинуть глава макрорегиона «Москва и Московская область» Алексей Корякин.

«Я ушел потому, что сделал все, что планировал сделать в должности заместителя по развитию госуслуг и новых сервисов, и теперь намерен развивать собственные проекты», — пояснил Шишков в интервью изданию RNS.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году «Почта России» планирует начать доставлять посылки и письма с помощью дронов.

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