Анкара назвала число связанных с ИГ иностранцев, находящихся в турецких тюрьмах

Москва, 11 января. В турецких тюрьмах содержатся не менее 780 обвиняемых в связях с «Исламским государством» (ИГ) и совершении преступлений от имени данной террористической организации. Как сообщило министерство юстиции Турции журналистам Анатолийского агентства, среди задержанных по меньшей мере 350 иностранных граждан.

Согласно приведенным данным, 55 человек уже были осуждены. Кроме того, в тюрьмах страны находятся более 80 человек, обвиняемых в связях с террористами «Аль-Каиды».

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов Военно-воздушных сил Турции в Сирии ликвидированы по меньшей мере 11 террористов ИГ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.