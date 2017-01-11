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Российский турист остался без глаза после драки с охранником в баре на Бали
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Российский турист остался без глаза после драки с охранником в баре на Бали

Сегодня 13:32
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 Российский турист остался без глаза после драки с охранником в баре на Бали

Бали, 11 января. Российскому туристу выбили глаз во время драки с охранником в баре на индонезийском острове Бали. Об этом сообщил в Facebook друг пострадавшего Денис Присяжнюк.

По его словам, поводом для конфликта стал счет за спиртные напитки. Официант бара La Favela принес счет, который был написан на бумаге от руки.

Выставленная заведением сумма показалась россиянину завышенной, и он попросил меню, чтобы сверить цены. Вместо этого охранники бара выволокли туриста на улицу и начали его избивать, серьезно повредив ему глаз. Врачи города Денпасар на Бали провели операцию, однако их усилий оказалось недостаточно, в результате чего россиянин ослеп на один глаз. Пострадавший уже связался с российским консулом в Джакарте и нанял себе адвоката.

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Геннадий Плющев
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