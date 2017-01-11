ДНР заявила об обострении обстановки в Донбассе: более 900 нападений ВСУ

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Донецк, 11 января. Украинские силовики более 900 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за последние сутки, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В военном ведомстве ДНР констатировали обострение обстановки на линии фронта в Донбассе.

«ВСУ за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня (увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем). При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР», — подчеркнул Басурин.

Как уточнили в оперативном командовании, по ДНР украинские военнослужащие выпустили 24 артснаряда, 11 танковых снарядов, 269 мин калибрами 120 и 82 мм, а также 527 боеприпасов из различных типов гранатометов.

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