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ДНР заявила об обострении обстановки в Донбассе: более 900 нападений ВСУ
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    ДНР заявила об обострении обстановки в Донбассе: более 900 нападений ВСУ

    13:41  11 Января 2017
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    ДНР заявила об обострении обстановки в Донбассе: более 900 нападений ВСУ

    Донецк, 11 января. Украинские силовики более 900 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике за последние сутки, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    В военном ведомстве ДНР констатировали обострение обстановки на линии фронта в Донбассе.

    «ВСУ за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня (увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем). При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР», — подчеркнул Басурин.

    Как уточнили в оперативном командовании, по ДНР украинские военнослужащие выпустили 24 артснаряда, 11 танковых снарядов, 269 мин калибрами 120 и 82 мм, а также 527 боеприпасов из различных типов гранатометов.

    Читайте также: Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

    Автор: Катерина Тимошенская
    #эдуард басурин
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