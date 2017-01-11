Танкисты ЗВО вышли на первые полевые стрельбы в 2017 году

В Избранное

Воронеж, 11 января. Танковые и мотострелковые подразделения Западного военного округа вышли на первые полевые учения в текущем году.

В крупномасштабных учениях будут задействованы более тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц боевой техники. В течение месяца танкисты и мотострелки выполнят учебные и контрольные стрельбы из всех видов штатного вооружения, а также отработают упражнения по вождению бронетехники на танкодромах, в ходе которых будет вестись подготовка к соревнованиям «Танковый биатлон». На полигонах установлены статические и динамические мишени, максимально приближающие условия стрельб к боевым.