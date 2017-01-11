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Лавров: У российских гандболистов было мало времени на подготовку к ЧМ-2018
Спорт

Лавров: У российских гандболистов было мало времени на подготовку к ЧМ-2018

Сегодня 13:54
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Лавров: У российских гандболистов было мало времени на подготовку к ЧМ-2018

Москва, 11 января. Первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Лавров поделился своим мнением относительно грядущего чемпионата мира по гандболу во Франции.

По его словам, сборной России будет тяжело, поскольку у команды Дмитрия Торгованова было мало времени на подготовку. Лавров отметил, что матчи чемпионатов Франции и Германии проходят вплоть до 28-29 декабря, в то время, как российская сборная в это время собралась и поехала турнир «Кубок рижской думы», где не было сильных команд. Впрочем, какую-то игровую практику гандболисты все-таки получили.

Лавров также напомнил, что лидеры национальной команды Миша Чипурин или Азат Валиуллин, которые выступают во Франции и Германии соответственно, прибыли на сбор только 2 января. Он обратил внимание на то, что 11 стартует чемпионат мира, а за девять дней успеть кардинально подготовиться невозможно.

«Я молчу про то, что перед ноябрьскими отборочными играми ЧЕ против Словакии и Черногории было и вовсе три дня», — цитирует вице-президента газета «Известия»

Он также рассказал, что федерация будет искать способы изменить ситуацию, поскольку в женской команде Евгения Трефилова с этим намного проще — меньше легионеров.

Напомним, ЧМ-2018 стартует во Франции 11 января. Сборная России сыграет с Японией, Норвегией, Польшей, Бразилией и хозяевами турнира. 

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Дана Балан
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