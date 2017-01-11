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Peugeot и Citroen анонсировали появление новых моделей на российском авторынке
Экономика

Peugeot и Citroen анонсировали появление новых моделей на российском авторынке

Сегодня 13:30
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Peugeot и Citroen анонсировали появление новых моделей на российском авторынке

Москва, 11 января. Новый Citroen Jumpy появится на автомобильном рынке России в первом полугодии 2017 года.

Об этом рассказали в пресс-службе компании. Минивэн построен на модульной платформе EMP2. Производитель предлагает автомобиль в двух кузовах: 4,95 м и 5,30 м. Отмечается, что объём загрузки автомобиля составляет до 6,60 кубических метров. Минивэн может выдерживать полезную нагрузку до 1,4 тыс кг.

Также в 2017 году дебютирует обновленный Peugeot Expert. Как рассказали в пресс-службе производителя, автомобиль имеет хорошую маневренность в городских условиях. Фургон получит большую гамму модификаций для пассажирских и грузовых перевозок. Модель будет продаваться в комплектациях с тремя или двумя передними сиденьями.

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Алия Шарафутдинова
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