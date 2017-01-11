FAN-TV Лента новостей
Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа
Весь мир

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Сегодня 14:36
48

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Информационный портал BuzzFeed под грифом «важно» опубликовал «секретный» доклад под заголовком «Материалы, раскрывающие глубинные связи Трампа с Кремлем», который ранее был представлен еще пока действующему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме американскими спецслужбами. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в материале, который может послужить причиной для новых антироссийских санкций, а также пообщался с экспертами о вызывающем все более серьезное беспокойство профессионализме ЦРУ.

Согласно докладу, некий бывший агент британской разведки с риском для своей жизни вывез секретные материалы из России. Исходя из них, новоизбранный президент США Дональд Трамп отдыхал в московском отеле «Ритц-Карлтон» в окружении российских проституток, которые организовали ему, назовем это так, сеанс уринотерапии. «Золотой дождь» в номере, в котором ранее останавливался Барак Обама.

Далее сообщается, что пока Трамп развлекался с девушками, за ним следили агенты ФСБ. Российские спецслужбы планировали его шантажировать. В докладе подчеркивается, что контакты Трампа и России длятся уже более пяти лет.  

Как сообщает издание Lenta.ru, WikiLeaks поставил под сомнение этот доклад, отметив отсутствие дат и фактов. Да и сам стиль вызывает большое недоверие.

Однако, правда оказалась куда смешнее. Оказывается, что весь доклад от самого начала и до самого конца еще в октябре прошлого года был создан пользователями социальной сети 4Chan, которые, простите, попросту «застебали» американские спецслужбы. Зачем? Да шутки ради.

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

«Информационная война против Трампа, которую ведет уходящая в результате провала Хиллари Клинтон американская элита, перешла в фазу «гори оно все огнем». Не получилось скомпрометировать Трампа разумными доводами, не смогли остановить его пропагандистской машиной традиционных СМИ — пошли теперь, как говорится, «по беспределу», используя фейковые новости, аккаунты несуществующих хакеров, откровенные подтасовки и главное — созданные для укрощения других стран инструменты, связанные с Интернетом. Любой вымысел, слепленный из воздуха и правильно интегрированный в просторы Сети, выдается за правду. Но ладно инструменты — за правду выдается откровенно фантасмагорические истории, которые в приличном обществе даже пересказывать стыдно. Сразу вспоминается не столько даже пробирка с зарином Саддама Хуссейна, которой тряс лживый на весь мир Колин Пауэлл. Вспоминается история по дискредитации Доминика Стросс-Кана, которого американцы вот такими же методами убрали на его пути на пост президента Франции, освободив дорогу ручному Олланду», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Читайте также: Полный BuzzFeed: как Трампа пытаются уличить в тесных связях с Россией

Эксперт заметил, что весь этот беспредел махинаций, информационных «вбросов», манипуляций общественным мнением на грани фантазий наркоманов, выливается сегодня на американцев и весь мир в момент передачи власти от Обамы к Трампу. Когда Мария Захарова дала Обаме «девять дней на разрушение мира», она, конечно, шутила. Речь идет о виртуальном сражении уходящей администрации с заведомо понятным итогом — полным позором.

«ЦРУ давно превратилось в инструмент ведения глобальных военных действий по всему миру. И в ситуации, когда глобалистская элита проиграла у себя в тылу ключевые выборы, все ресурсы этой политизированной разведки брошены на уничтожение врага последними средствами. Не надо рассматривать нынешние разведывательные структуры как честных профессионалов «без страха и упрека». Это давно уже забюрократизированная и политизированная машина, работающая под задачу определенных сил. Власть в разведывательных структурах США давно взяли ангажированные политики, а не профессиональные разведчики. Они используют любой информационный мусор, чтобы доказать свою правоту. Впрочем, их не интересует правда — их интересует только факт плохого самочувствия у Трампа», — резюмировал Игорь Рябов.

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с ФАН отметил, что подконтрольные демократам СМИ перешли все грани политкорректности и журналистской этики. Такого потока клеветы, причем низкосортной, постельной, наверное, не было в отношении ни одного американского лидера.

«Сама фигура Трампа как экстравагантного политика, конечно, дает повод лепить в СМИ любую ахинею, но системность и масштаб черного пиара поражает. Публикация издания BuzzFeed о шалостях с проститутками — это типичный прием политической дискредитации в либеральных СМИ Запада. Так в свое время уничтожили карьеру решившего встряхнуть МВФ Доминика Стросс-Кана, так пытались скомпрометировать сдружившегося с Путиным Сильвио Берлускони, можно найти множество примеров, когда неудобных политиков высшего ранга обвиняют в немыслимых извращениях. В нынешнем случае CNN, используя свой авторитет, ссылаясь на сомнительный ресурс BuzzFeed и якобы подтверждение самих спецслужб, продолжает попытки доказать американским избирателям, что Россия имеет рычаги давления на всю политическую систему США. То есть Кремль, когда надо, наносит «хакерские атаки» на неудобного кандидата, а когда хочет — может ударить и по своей «марионетке». Тем самым администрация Обамы делает последние попытки «открыть глаза» обществу, что Трамп — «петрушка», которого надел на руку хитрый и коварный Путин, чтобы с его помощью создать в Вашингтоне беспрецедентный политический кризис и развалить Америку», — пояснил Скориков.

Естественно, заметил политолог, что WikiLeaks и бдительные американские блогеры легко развенчали «вброс» BuzzFeed и CNN. Но и без этих опровержений сторонники избранного президента США не поверили бы этим СМИ.

«CNN во время президентской кампании настолько откровенно чернила Трампа, что это во многом даже сыграло в его пользу. Портал же BuzzFeed известен в мире не своими инсайдерскими компроматами, а своими офисами, названными в честь милых котиков и песиков — звезд Интернета. Видимо, как раз они и стали тайными инсайдерскими источниками журналистов BuzzFeed, а не некий отставной британский разведчик. Свой (американский) компромат после позорной избирательной кампании демократов, похоже, уже не вызывает доверия населения. Поэтому фабрикуют внешний, — и, конечно, откуда, если не из демонизированной России. Забавно, что «достоверность» слухов якобы подтверждается спецслужбами. А выяснилось, что их очень умело «затроллили» пользователями 4chan, которые вбросили в Интернет шутку про «развратника» Трампа еще в октябре прошлого года. Фейк был отправлен в сообщество «Анти-Трамп», а оттуда республиканец Рик Уилсон пошел в ЦРУ с «уникальной информацией». И, кстати, если даже допустить то, что Трамп действительно отдыхал с московскими блудницами, — это особо не повлияет на его рейтинг. После секс-скандала с Биллом Клинтоном американское общество уже ничем не удивить. Тем более, что сам Трамп никогда не строил из себя святошу и отличника. И как раз благодаря этому смог сломать систему. От Трампа ждут общественных перемен, а не идеальной биографии. Ему, в конце концов, уже 70», — резюмировал Иван Скориков.

комментарии
Илья Муромский
#барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп #игорь рябов #иван скориков
Новости партнеров
Эксклюзив

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Сегодня 14:36
48

Сирия сегодня: химическое оружие в старом Алеппо, прогноз погоды от ИГ

Сегодня 13:39
146

ВКС РФ оборвали смех Клинтон: план США по использованию ИГ против Асада заглох

Сегодня 13:34
338

Самолет с детскими проблемами: зачем США направляют в Японию истребители F-35

Сегодня 13:30
157

А потом Порошенко поставит под ружье пенсионеров: зачем ВСУ мобилизуют офицеров запаса

Сегодня 13:11
500
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Алеппо: саперы ВС РФ обнаружили склад боевых ракет «умеренной оппозиции»

14:42

Пьяная петербурженка спасла от смерти истекавшего кровью мигранта

14:40

Украинские «патриоты» предлагали отдать Донбасс и Крым еще до революции

14:37

Тапки Пугачевой ответили критикам новогодних передач

14:37

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

14:36

Бойцы ВСУ в Донбассе дают взятки командирам, чтобы получить отпуск

14:35

МОК объяснил процедуру допуска россиян на Олимпиаду-2018

14:24

Боец ВСУ погиб в Донбассе, двое получили ранения

14:23

Курды окружают боевиков ИГ в районе Ракки

14:23

ЛНР выявила переброску в Донбасс украинских «Гвоздик» и «Акаций»

14:21

Володин на открытии сессии Госдумы строго напомнил депутатам об их обязанностях

14:15

Эпидемия гриппа в России пошла на спад

14:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Алеппо: саперы ВС РФ обнаружили склад боевых ракет «умеренной оппозиции»
Читать
Закрыть