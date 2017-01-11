Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Информационный портал BuzzFeed под грифом «важно» опубликовал «секретный» доклад под заголовком «Материалы, раскрывающие глубинные связи Трампа с Кремлем», который ранее был представлен еще пока действующему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме американскими спецслужбами. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в материале, который может послужить причиной для новых антироссийских санкций, а также пообщался с экспертами о вызывающем все более серьезное беспокойство профессионализме ЦРУ.

Согласно докладу, некий бывший агент британской разведки с риском для своей жизни вывез секретные материалы из России. Исходя из них, новоизбранный президент США Дональд Трамп отдыхал в московском отеле «Ритц-Карлтон» в окружении российских проституток, которые организовали ему, назовем это так, сеанс уринотерапии. «Золотой дождь» в номере, в котором ранее останавливался Барак Обама.

Далее сообщается, что пока Трамп развлекался с девушками, за ним следили агенты ФСБ. Российские спецслужбы планировали его шантажировать. В докладе подчеркивается, что контакты Трампа и России длятся уже более пяти лет.

Как сообщает издание Lenta.ru, WikiLeaks поставил под сомнение этот доклад, отметив отсутствие дат и фактов. Да и сам стиль вызывает большое недоверие.

Однако, правда оказалась куда смешнее. Оказывается, что весь доклад от самого начала и до самого конца еще в октябре прошлого года был создан пользователями социальной сети 4Chan, которые, простите, попросту «застебали» американские спецслужбы. Зачем? Да шутки ради.

«Информационная война против Трампа, которую ведет уходящая в результате провала Хиллари Клинтон американская элита, перешла в фазу «гори оно все огнем». Не получилось скомпрометировать Трампа разумными доводами, не смогли остановить его пропагандистской машиной традиционных СМИ — пошли теперь, как говорится, «по беспределу», используя фейковые новости, аккаунты несуществующих хакеров, откровенные подтасовки и главное — созданные для укрощения других стран инструменты, связанные с Интернетом. Любой вымысел, слепленный из воздуха и правильно интегрированный в просторы Сети, выдается за правду. Но ладно инструменты — за правду выдается откровенно фантасмагорические истории, которые в приличном обществе даже пересказывать стыдно. Сразу вспоминается не столько даже пробирка с зарином Саддама Хуссейна, которой тряс лживый на весь мир Колин Пауэлл. Вспоминается история по дискредитации Доминика Стросс-Кана, которого американцы вот такими же методами убрали на его пути на пост президента Франции, освободив дорогу ручному Олланду», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Читайте также: Полный BuzzFeed: как Трампа пытаются уличить в тесных связях с Россией

Эксперт заметил, что весь этот беспредел махинаций, информационных «вбросов», манипуляций общественным мнением на грани фантазий наркоманов, выливается сегодня на американцев и весь мир в момент передачи власти от Обамы к Трампу. Когда Мария Захарова дала Обаме «девять дней на разрушение мира», она, конечно, шутила. Речь идет о виртуальном сражении уходящей администрации с заведомо понятным итогом — полным позором.

«ЦРУ давно превратилось в инструмент ведения глобальных военных действий по всему миру. И в ситуации, когда глобалистская элита проиграла у себя в тылу ключевые выборы, все ресурсы этой политизированной разведки брошены на уничтожение врага последними средствами. Не надо рассматривать нынешние разведывательные структуры как честных профессионалов «без страха и упрека». Это давно уже забюрократизированная и политизированная машина, работающая под задачу определенных сил. Власть в разведывательных структурах США давно взяли ангажированные политики, а не профессиональные разведчики. Они используют любой информационный мусор, чтобы доказать свою правоту. Впрочем, их не интересует правда — их интересует только факт плохого самочувствия у Трампа», — резюмировал Игорь Рябов.

Политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с ФАН отметил, что подконтрольные демократам СМИ перешли все грани политкорректности и журналистской этики. Такого потока клеветы, причем низкосортной, постельной, наверное, не было в отношении ни одного американского лидера.

«Сама фигура Трампа как экстравагантного политика, конечно, дает повод лепить в СМИ любую ахинею, но системность и масштаб черного пиара поражает. Публикация издания BuzzFeed о шалостях с проститутками — это типичный прием политической дискредитации в либеральных СМИ Запада. Так в свое время уничтожили карьеру решившего встряхнуть МВФ Доминика Стросс-Кана, так пытались скомпрометировать сдружившегося с Путиным Сильвио Берлускони, можно найти множество примеров, когда неудобных политиков высшего ранга обвиняют в немыслимых извращениях. В нынешнем случае CNN, используя свой авторитет, ссылаясь на сомнительный ресурс BuzzFeed и якобы подтверждение самих спецслужб, продолжает попытки доказать американским избирателям, что Россия имеет рычаги давления на всю политическую систему США. То есть Кремль, когда надо, наносит «хакерские атаки» на неудобного кандидата, а когда хочет — может ударить и по своей «марионетке». Тем самым администрация Обамы делает последние попытки «открыть глаза» обществу, что Трамп — «петрушка», которого надел на руку хитрый и коварный Путин, чтобы с его помощью создать в Вашингтоне беспрецедентный политический кризис и развалить Америку», — пояснил Скориков.

Естественно, заметил политолог, что WikiLeaks и бдительные американские блогеры легко развенчали «вброс» BuzzFeed и CNN. Но и без этих опровержений сторонники избранного президента США не поверили бы этим СМИ.

«CNN во время президентской кампании настолько откровенно чернила Трампа, что это во многом даже сыграло в его пользу. Портал же BuzzFeed известен в мире не своими инсайдерскими компроматами, а своими офисами, названными в честь милых котиков и песиков — звезд Интернета. Видимо, как раз они и стали тайными инсайдерскими источниками журналистов BuzzFeed, а не некий отставной британский разведчик. Свой (американский) компромат после позорной избирательной кампании демократов, похоже, уже не вызывает доверия населения. Поэтому фабрикуют внешний, — и, конечно, откуда, если не из демонизированной России. Забавно, что «достоверность» слухов якобы подтверждается спецслужбами. А выяснилось, что их очень умело «затроллили» пользователями 4chan, которые вбросили в Интернет шутку про «развратника» Трампа еще в октябре прошлого года. Фейк был отправлен в сообщество «Анти-Трамп», а оттуда республиканец Рик Уилсон пошел в ЦРУ с «уникальной информацией». И, кстати, если даже допустить то, что Трамп действительно отдыхал с московскими блудницами, — это особо не повлияет на его рейтинг. После секс-скандала с Биллом Клинтоном американское общество уже ничем не удивить. Тем более, что сам Трамп никогда не строил из себя святошу и отличника. И как раз благодаря этому смог сломать систему. От Трампа ждут общественных перемен, а не идеальной биографии. Ему, в конце концов, уже 70», — резюмировал Иван Скориков.