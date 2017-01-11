Жительница Рязанской области утопила задушенную дочь в выгребной яме

Рязань, 11 января. Сотрудники местного управления Следственного комитета в Рязани проводят проверку в связи с обстоятельствами гибели новорожденной девочки в Рыбновском районе области. Предположительно, 27-летняя мать девочки, самостоятельно родив ребенка дома 7 октября, задушила новорожденную подушкой, после чего выбросила тело в выгребную яму уличного туалета.

Как сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета России, в отношении жительницы Рязанской области возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается, сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства убийства новорожденного ребенка.