Минобороны Украины раскрыло шокирующие данные о самоубийствах в рядах ВСУ

Киев, 11 января. По информации Минобороны Украины, в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке страны 63 военнослужащих ВСУ свели счеты с жизнью, а от болезней в зоне военных действий умерли 58 человек.

Журналист издания «Украинская правда» Алексей Братущак направил запрос о потерях среди личного состава ВСУ в Донбассе в Минобороны Украины, а затем опубликовал в Facebook официальный ответ ведомства.

«В боях погибло 211 военнослужащих, а не в боях — 256. Шокируют цифры по количеству самоубийств — 63, по умершим вследствие болезней — 58. Как вообще смертельно больные могли быть в АТО?» — обратил внимание журналист.

Пьянство солдат остается одной из острых проблем ВСУ. В июле 2016 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк признал массовое употребление спиртного украинскими силовиками в зоне боевых действий в Донбассе.