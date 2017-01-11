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Снегоуборочный трактор раздавил женщину под Челябинском
Происшествия

Снегоуборочный трактор раздавил женщину под Челябинском

Сегодня 13:29
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Снегоуборочный трактор раздавил женщину под Челябинском

Челябинск, 11 января. В селе Челябинской области снегоуборочный трактор задавил женщину, которая находилась на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительной версии, накануне днем на улице Молодежная в селе Дробышево водитель трактора 1956 года рождения допустил наезд на женщину 1981 года рождения. Пешеход, как отмечают в ведомстве, находилась на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда «неотложки». Все обстоятельства и причины трагического происшествия сейчас выясняются.

Добавим, похожее ДТП ранее случилось в Москве, где снегоуборочный трактор задавил женщину, сбитую другим автомобилем. 

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Ксения Тасманова
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