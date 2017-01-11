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Почему взорвался жилой дом в Саратове, проверяют следователи
Происшествия

Почему взорвался жилой дом в Саратове, проверяют следователи

Сегодня 13:15
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Почему взорвался жилой дом в Саратове, проверяют следователи

Саратов, 11 января. Саратовские следователи выясняют причину взрыва, который прогремел в среду в жилом доме Саратова. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа. Следственный комитет России начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

«В настоящее время на место происшествия организован выезд следственно-оперативной группы для проведения его осмотра, устанавливаются сведения о пострадавших. В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа, который произошел на шестом этаже жилого дома в Ленинском районе Саратова. В результате происшествия пострадали 10 человек.

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