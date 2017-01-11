Сирия сегодня: химическое оружие в старом Алеппо, прогноз погоды от ИГ

Сирия, 11 января. Правительственные войска обнаружили химические вещества в Алеппо из Саудовской Аравии, террористы ИГ запустили прогноз погоды и экстремистские мультфильмы для своих «граждан», в Дамаске чествуют кардинала. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Запас химического оружия

В укрытиях бандформирований, расположенных в исторической части Алеппо, спецподразделение Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада обнаружило химические вещества, произведенные в Саудовской Аравии.

Сирийское информагентство SANA отмечает, что в рамках операции правительственных войск по зачистке восточных кварталов Алеппо были найдены хлор и карбид, которые террористы использовали для производства взрывчатых веществ.

Напомним, что 13 ноября 2016 года в районе Ан-Нейраб боевики выпустили содержащие хлор мины, в результате чего десятки мирных сирийцев и военнослужащих получили ранения. Отметим, что это был далеко не единичный случай применения радикалами химических веществ в Алеппо. В кварталах Аль-Хамдания и Дахият Аль-Асад, а также в направлении района Миньян и западнее Алеппо террористы неоднократно прибегали к использованию газовых веществ.

«Исламское государственное» телевидение

Радикалы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) запустили трансляцию собственного прогноза погоды и детских мультфильмов экстремистского содержания, сообщает Аль-Сумария Ньюс. Сообщается, что мультфильмы направлены на зомбирование следующего поколения боевиков.

Прогноз погоды транслируется на захваченных ИГ провинций в Ираке, Ливии, Сирии и на Синае. По телевидению также транслируется совершенная ребенком казнь курдского заключенного в Дейр эз-Зоре.

Сирийский кардинал

В римско-католическом кафедральном соборе Дамаска прошло чествование посла Ватикана в Сирийской Арабской Республике Марио Дзенари.

Как рассказал представителям СМИ патриарх Антиохии и всего Востока Игнатий Ефрем II, Папа Римский Франциск назначил Дзенари кардиналом. Также сообщается, что кардинал Дзенари продолжит миссию Ватикана в Дамаске и в качестве посла.

Также патриарх подчеркнул, что сирийский народ во главе с президентом Башаром Асадом продолжает вести ожесточенную борьбу за освобождение страны от террористических организаций.

Ефрем II напомнил, что 2016 год закончился освобождением Алеппо. По его словам, эта важная победа открыла путь к ликвидации терроризма, и теперь Сирию могут посещать больше иностранных делегаций, которые хотят узнать правду о кровопролитной войне из первых уст, а не от прославившихся информационными вбросами западных СМИ. Кардиналу приятна радость граждан Сирии по поводу его назначения, и он обещает приложить все усилия, чтобы наступивший год стал мирным и безопасным для каждого сирийца.