Ученые научили бактерии создавать паутину

Москва, 11 января. Ученые из Швеции, Китая, Испании и Великобритании предложили способ создания легкой и прочной нити, который имитирует процесс выработки паутины.

Как пишет Chemical Biology, исследователи научили бактерии производить белки, аналогичные тем, которые вырабатывают железы пауков.

Как пишет «Индикатор», после того, как бактерия выделяла необходимые белки, биохимики использовали шприц, чтобы вытянуть нить, достигающую километра в длину.

Как рассказала исследователь из Шведского сельскохозяйственного университета Анна Райзинг, это первый пример успешной имитации путины. По ее мнению, это позволит наладить промышленное производство искусственной паутины для создания биоматериалов или производства текстиля.