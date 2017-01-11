ФАН публикует имена пятерых пострадавших при взрыве в саратовской многоэтажке

Саратов, 11 января. Десять человек пострадали в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Саратове. Федеральному агентству новостей стали известны имена пятерых пострадавших.

Так, в больницу была доставлена Татьяна Р. 1932 г.р. с симптомами гипертонического криза, Светлана К. 56-ти лет с отравлением продуктами горения, Владимир Д. 1979 г. р. с ожогами 90% поверхности тела 2 и 3 степени, в настоящее время он находится в ожоговой реанимации, его состояние врачи оценивают как крайней степени тяжести. Кроме того, в реанимации в состоянии средней тяжести также находятся дети 2008 и 2004 г. р. — Даниил А. и Даниил Б.

Сейчас саратовские следователи выясняют причину взрыва. Следственный комитет России начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.