Ирак: турецкая авиация нанесла удары по позициям курдской РПК

Анкара, 11 января. В ходе ударной операции, проведенной турецкими войсками на территории северного Ирака, были уничтожены 14 целей, принадлежащих объявленной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщила газета Hurriyet со ссылкой на источники в вооруженных силах.

Авиаудары были нанесены в понедельник в районах Зап, Гара, Хакурк, Авасин и Барзан, расположенных близ юго-западной границы Турции.

Напомним, отношения между турецкими властями и различными партиями, выступающими за курдскую автономию или создание отдельного курдского государства резко обострились в 2015 году после начала операции против нелегальной РПК на юге Турции и ответной серии терактов, целью которых становились турецкие военные.

Как сообщало агенство Ura.ru, недавний теракт в турецком Диярбакыре власти страны также объявили организованным курдскими боевиками.