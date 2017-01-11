Пару бесстыжих европейских геев выгнали из псковского отеля

Псков, 11 января. Администрация псковского отеля «Остров-парк» отказалась заселять двух молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации из Евросоюза. Пара решила, что причиной отказа в регистрации стало их европейское гражданство.

Один из любовников дал негативный отзыв гостинице, в котором написал, что ее апартаменты предоставляются только гражданам России.

«Раньше мы постоянно ночевали в этом отеле, номера хорошие и чистые. Но в один день нам почему-то было отказано в заселении без каких-либо объяснений, в достаточно грубой форме. Причин отказа, кроме как гражданство ЕС, я не вижу», — пишет он.

В то же время управляющий гостиницы Дмитрий Блицын заявил, что поводом для выселения стало вовсе не гражданство, а поведение гостей, которые вели себя крайне раскованно и не стеснялись демонстрировать всем окружающим свою сексуальную ориентацию.

«Мы сказали, что не сможем их поселить ввиду внутренних правил отеля. На ресепшене они не лобзались, но знаки внимания, которые мужчина вдруг оказывает мужчине, были заметны и все все понимали», — пояснил он Life.