ВКС РФ в Сирии всегда были вне критики Пентагона — Минобороны

Москва, 11 января. Российское оборонное ведомство не получало официальных претензий от американской стороны в связи с "опасными сближениями" истребителей ВКС РФ с самолетами ВВС США в Сирии.

Сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал слова американского бригадного генерала Чарльза Коркорана об "опасных приближениях" российских самолетов к американской авиации в САР. Конашенков подчеркнул, что трудно понять, являются ли заявления мнением генерала, либо “его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля”. По словам представителя военного ведомства, ни от Коркорана, ни от других лиц Пентагона во время видеомостов с Минобороны РФ таковых претензий не поступало.