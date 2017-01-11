Кремль оценил последствия санкций США для России

Москва, 11 января. Антироссийские санкции США нанесут дополнительный ущерб не только отношениям Москвы и Вашингтона, но и глобальной экономике в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», — заявил журналистам представитель Кремля.

Песков добавил, что отечественная экономика и энергорынок России за последние два года доказали, что «достаточно уверенно стоят на ногах». Более того, по его словам, это сильная и гибкая система обладает большим запасом прочности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера выразил надежду, что в Белом доме все же возобладает здравый смысл, и это позволит американским властям уйти от санкционной риторики.

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