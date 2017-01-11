Стало известно состояние детей, пострадавших при взрыве в многоэтажке Саратова

Саратов, 11 января. В квартире многоэтажного дома в Саратове произошёл взрыв бытового газа. ЧП случилось примерно в 11.00 в доме №11 на Московском шоссе в Ленинском районе города. В результате взрыва пострадали десять человек, семь человек, из которых двое детей, были госпитализированы в больницу.

Как стало известно ФАН, в настоящее время дети 2004 и 2008 г. р. находятся в отделении реанимации. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Возгорание было ликвидировано к 12.10, 11 человек были спасены. В настоящее время на месте работают спасатели.