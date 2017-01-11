Песков назвал дату встречи Путина с Додоном

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Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен встретиться с лидером Молдавии Игорем Додоном, который планирует приехать в Россию с официальным визитом в январе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такая встреча действительно планируется, сообщает ТАСС.

Напомним, в среду появилась информация о том, что президент Молдавии планирует визит в Россию на следующей неделе — 16-17 января. Додон надеется на встречу с главой российского государства, а также хочет провести ряд бесед с руководством Федерального собрания.