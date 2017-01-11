Москва, 11 января. Авиация ВВС США и международной коалиции пытается действовать в Сирии скрытно, чтобы избежать ответственности за гибель людей в случае ошибки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район», — сказал Конашенков, добавив, что американская сторона предпочитает не раскрывать конкретные типы воздушной техники и их принадлежность.

По мнению представителя ведомства, если самолеты ВВС США допустят «трагические ошибки», которые приведут к жертвам среди мирного населения Сирии, то они потом благодаря такой тактике смогут уйти от ответственности.