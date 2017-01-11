FAN-TV Лента новостей
США играют в Сирии втемную, чтобы не отвечать за ошибки — Минобороны РФ
Политика

США играют в Сирии втемную, чтобы не отвечать за ошибки — Минобороны РФ

Сегодня 13:02
57

Минобороны РФ: США действуют в Сирии скрытно, чтобы не расплачиваться за ошибки

Москва, 11 января. Авиация ВВС США и международной коалиции пытается действовать в Сирии скрытно, чтобы избежать ответственности за гибель людей в случае ошибки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район», — сказал Конашенков, добавив, что американская сторона предпочитает не раскрывать конкретные типы воздушной техники и их принадлежность.

По мнению представителя ведомства, если самолеты ВВС США допустят «трагические ошибки», которые приведут к жертвам среди мирного населения Сирии, то они потом благодаря такой тактике смогут уйти от ответственности.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке

Сегодня 12:31
166

Новая горячая точка Донбасса: армия ДНР дает отпор диверсантам ВСУ в Крутой Балке

Сегодня 12:11
438

Школы Алеппо открылись после нескольких лет кровопролитной войны: ФАН публикует видео

Сегодня 11:47
121

Миноискатель НР900ЕК «Коршун»: спасение от невидимой угрозы

Сегодня 11:36
246

Обама промахнулся: что стоит за попыткой США ввести новые санкции против РФ

Сегодня 11:29
550
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: известный нацистский преступник окончил свои дни в подвале в Дамаске

12:54

Продавец в Петербурге избил полицейского, защищая контрафактный алкоголь

12:53

Ученые: Земляне отправят в глубокий космос разумные корабли

12:52

Выйти из пике санкционной риторики: Кремль надеется на здравый смысл США

12:51

Плотницкий: ЛНР ничего не имеет против публикации Савченко списков пленных

12:51

Антироссийская истерия США подобна охоте на ведьм — Песков

12:48

Знаменитый патологоанатом, «автор» болезни Педжета, полжизни прожил в нищете

12:43

ИГИЛ в Сирии США планировали использовать как оружие против Асада

12:42

Жительница Ставрополья закопала погибших при пожаре сыновей в подвале

12:40

Тело прыгнувшего с моста молодого мигранта выловили из Невы

12:40

У Кремля нет розовых очков для оценки фигуры Тиллерсона

12:39

Комплексы «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Твери

12:33
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: известный нацистский преступник окончил свои дни в подвале в Дамаске
Читать
Закрыть