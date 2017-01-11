Российские зоологи нашли грызуна, который пользуется эхолокацией

Москва, 11 января. Научные сотрудники из МГУ имени Ломоносова и Российской академии наук нашли маленького грызуна, который может опознавать местность в пространстве благодаря эхолокации, как, например, дельфины или же летучие мыши. Результаты исследования обнародовали в журнале Integrative Zoology.

Соневидный капюшоновый хомячок Typhlomys chapensis, которого исследовали российские зоологи, практически не видит по причине особенностей строения сетчатки, а также малого количества нейронов, которые собирают внешнюю информацию.

Отмечается, что записав звуки, которые исходят от грызуна, ученые нашли ультразвук, который подобен голосу летучих мышей. Известно, что его частота составляет 50-100 килогерц, сообщает «Индикатор».