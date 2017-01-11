Жители Свердловской области заставят коров чистить улицы от снега

Косья (Нижнетуринский район, Свердловская область), 11 января. Жители поселка Косья в Свердловской области возмущены тем, что в этом сезоне не было ни одной уборки снега, хотя осадков было предостаточно. Тем не менее, находчивые жители нашли оригинальный способ решить проблему

Неравнодушные граждане планируют выгнать на улицы стадо, чтобы коровы протоптали дорогу, сообщает «URA.RU». Кое-где в поселке снег по колено, а то и по пояс. Жители говорят, что сейчас во многихнаселенных пунктах региона аномальные холода, но там, тем не менее, чистят улицы.