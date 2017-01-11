Самолет с детскими проблемами: зачем США направляют в Японию истребители F-35

Командование корпуса морской пехоты США решило направить в Японию соединение новейших истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Страна восходящего солнца вновь станет полигоном для испытания американского оружия, считает военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Соединение F-35 будет размещено на американской военной базе в городе Ивакуни, что в префектуре Ямагути. Предполагается, что в Японию перебросят 16 воздушных судов пятого поколения, которые должны будут заменить устаревшие истребители F/A-18 и AV-8 Harrier.

«Когда перспективная техника заменяет устаревшие образцы, это совершенно нормальное явление. Старые самолеты либо пойдут на списание, либо будут отправлены на консервацию на авиабазу «Девис-Монтен». В России действуют по такому же принципу, единственная проблема в том, что сам по себе F-35 — проблемная машина, которая еще летать-то толком не умеет», — сообщает эксперт ФАН.

Отметим, отправка F-35 в Японию — это первая оперативная переброска истребителей за границу. Власти Ивакуни уже одобрили размещение новых истребителей на своей территории.

«Пентагон намеренно перебрасывает F-35 в Японию: там будут проходить испытания истребителя в штатных режимах полета. В Японии специфический климат, и американцам нужно понимать, как поведет себя силовая установка самолета. Все идет к тому, чтобы улучшить характеристики и понять, какие проблемы остались у новой машины. И еще: полеты, скорее всего, будут проходить над водной гладью, вдали от населенных пунктов, и пилотам-испытателям не нужно будет думать об опасности для мирных жителей в случае возникновения нештатной ситуации», — подчеркивает Красноперов.

Но в то же время военный эксперт уверен, что инженерам компании Lockheed Martin не удастся в полной мере избавиться от детских проблем F-35, из-за которых самолет является неполноценным и серьезно уступает даже старым российским и китайским самолетам, которые могут летать быстрее, дальше и имеют лучшую маневренность. Кроме того, программа, которую осуществляет американская авиастроительная корпорация, обошлась налогоплательщикам США примерно в 400 миллиардов долларов.

«Свернуть проект они не могут, уже втянулись. Поменять самолет они тоже не могут, потому что есть фюзеляж с заложенной при начале разработки конфигурацией: это и крылья, и размещение двигателей. Они не могут ничего с этим сделать. Единственное, что им остается — провести доработки по конфигурации оборудования, по его надежности. Посмотрим, как все пойдет», — заключил эксперт.

Напомним, F-35 — это одноместный всепогодный истребитель пятого поколения, спроектированный корпорацией Lockheed Martin. При проектировании воздушного судна активно использовались технологии «стелс». Первый полет военная машина совершила в декабре далекого 2006 года. Как сообщает Lenta.ru, в создании самолета приняли участие США, Великобритания, Италия и ряд других стран. Стоимость одной машины в серийном исполнении составляет примерно 100 миллионов долларов.