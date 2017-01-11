Выйти из пике санкционной риторики: Кремль надеется на здравый смысл США

Москва, 11 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение американских сенаторов о принятии новых антироссийских санкций.

Песков отметил, что эта инициатива в Вашингтоне представлена пока в качестве законопроекта. Пресс-секретарь выразил надежду, что здравый смысл в Белом доме все-таки возобладает и «удастся выйти из пике санкционной риторики».

Пресс-секретарь выразил уверенность, что администрация главы США Барака Обамы продолжает истерить, чтобы принудительно оставить отношения двух стран в русле деградации.

Напомним, ранее законопроект о новых санкциях против России был предложен в ответ на заявления американских спецслужб о якобы имевшем место вмешательстве «российских хакеров» в процесс выборов в США.