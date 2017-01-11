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Ученые: Земляне отправят в глубокий космос разумные корабли
Общество

Ученые: Земляне отправят в глубокий космос разумные корабли

Сегодня 12:52
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Ученые: Земляне отправят в глубокий космос разумные корабли

Вашингтон, 11 января. Исследователи Корнеллского университета прогнозируют, что корабли, которые отправятся покорять глубокий космос, будут разумными.

Технологии искусственного интеллекта всерьез рассматриваются как основа для деятельности ученых по исследованиям далеких миров в поисках братьев по разуму. Специалисты из Корнеллского университета считают, что в поисковых миссиях будут полезны корабли, способные самостоятельно принимать решения и распознавать космические объекты. Еще одно важное свойство для кораблей, которые будут использоваться в миссиях - энергетическая автономность.

Ученые предполагают, что корабль первым делом будет заходить на орбиту близлежащей звезды, чтобы получать там энергию для продолжения миссии. По оценкам экспертов, межзвездные корабли станут реальностью к середине 21 века, когда технологии искусственного интеллекта будут на необходимом уровне развития.

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Ирина Селезнева
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