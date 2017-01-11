Взрыв газа в саратовской пятиэтажке обрушил перекрытия дома

Саратов, 11 января. Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир шестиэтажного жилого дома в Ленинском районе Саратова. Перекрытия между вторым и четвертым этажами обрушились, далее начался пожар. Огонь распространился сразу на несколько квартир многоэтажки.

«Предварительно, произошло обрушение межэтажных перекрытий между вторым и четвертым этажами», — рассказали журналистам в экстренных службах региона.

Возгорание было локализировано на площади в 250 квадратных метров. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали десять человек. В настоящее время на месте работают спасатели. По информации регионального ГУ МЧС, специалисты эвакуировали из здания восемь жильцов, еще 11 человек были спасены.