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Плотницкий: ЛНР ничего не имеет против публикации Савченко списков пленных
Новороссия

Плотницкий: ЛНР ничего не имеет против публикации Савченко списков пленных

Сегодня 12:51
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Плотницкий: ЛНР ничего не имеет против публикации Савченко списков пленных

Луганск, 11 января. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий сообщил, что в республике не выступают против обнародования списков пленных украинским депутатом Рады Надеждой Савченко.

По его словам, в том случае, если Савченко полагает, что таким способом Киев не сможет выкрутиться от решения этих проблем, публикуя списки, ЛНР не возражает. Он также подчеркнул, что в Луганске не прячут тех пленных, которых можно вернуть киевским властям.

Напомним, в прошедший вторник Савченко обнародовала в Facebook списки пленных с киевской стороны и ополченцев, невзирая на то, что СБУ выступала против этого. Нардеп заявила, что родные пленных со стороны Киева не возражали против публикации.  

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Дана Балан
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